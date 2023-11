Telos Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Telos-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es stellte sich heraus, dass die Aktie im Netz nur schwache Aktivität generierte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Telos-Aktie abgegeben. Eine Bewertung war "Gut", eine war "Neutral" und keine war "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beträgt 5 USD. Damit hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 111,86% basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,36 USD. Insgesamt erhält Telos somit ein "Gut"-Rating in dieser Analyse.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Telos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,83 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,36 USD, was -16,61% unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,23 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,83%). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. In der Gesamtbetrachtung erhält Telos daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert und liefert ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 42,39 und zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterkauft-Situation. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Analyse. Insgesamt erhält Telos daher ein "Neutral"-Rating.