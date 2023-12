Telo Genomics Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Interesse der Anleger an der Aktie in etwa gleich geblieben ist. Daher erhält die Telo Genomics-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Indikator, der betrachtet wurde, ist der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56 und der RSI der letzten 25 Tage bei 60,87, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Telo Genomics bei 0,26 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,17 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -34,62 Prozent und zum GD50 von -19,05 Prozent.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an vier Tagen vorherrschten. An zwei Tagen war die Stimmung jedoch negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungen für die Telo Genomics-Aktie in den verschiedenen Bereichen überwiegend neutral oder schlecht ausfallen, jedoch das Anleger-Sentiment positiv ist.