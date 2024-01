Telo Genomics Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Die Telo Genomics-Aktie hat derzeit einen RSI-Wert von 36,36, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" getroffen. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es bei Telo Genomics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde eintreten, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen würde. Da bei Telo Genomics keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Telo Genomics für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Telo Genomics-Aktie beträgt derzeit 0,25 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,2 CAD liegt (-20 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Telo Genomics somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,2 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent Abweichung). Die Aktie erhält daher auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Telo Genomics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Telo Genomics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.