Telo Genomics Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung der Anleger rund um die Telo Genomics-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Telo Genomics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,25 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,185 CAD weicht somit um 26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,2 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,5 Prozent Abweichung). Daher erhält die Telo Genomics-Aktie in der kurzfristigen Betrachtung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Telo Genomics. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 42,11 zeigt, dass die Telo Genomics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".