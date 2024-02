Tellusgruppen AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Tellusn liegt bei 50 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,44 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den Diskussionen in den sozialen Medien rund um Tellusn gab es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analysen des Sentiments und des Buzz zeigen, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich war und die Stimmungsänderung kaum spürbar ist, was auch hier zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tellusn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,17 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6 SEK liegt, was einer Differenz von -16,32 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 6,6 SEK und der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, was zu einer Abweichung von -9,09 Prozent führt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Tellusn-Aktie als "Schlecht" auf Basis der einfachen Charttechnik.

Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie von Tellusn als "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysen.