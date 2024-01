Tellusgruppen AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Die Tellusn-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD) von 7,51 SEK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6,25 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 16,78 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig liegt der GD50 bei 6,58 SEK, was einem Abstand von -5,02 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Tellusn daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tellusn, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Tellusn-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung für den RSI7 und RSI25 führt. Zusammenfassend erhält das Tellusn-Wertpapier somit ein "neutral" Rating in diesem Abschnitt.