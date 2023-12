Tellusgruppen AB Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Tellusn-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener Analysen neutral bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie bei 38,1 liegt, was weder ein überkauftes noch ein überverkauftes Signal darstellt. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Bewertung wider, da in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Tellusn derzeit -2,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -14,13 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Tellusn-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt wird die Tellusn-Aktie derzeit neutral bewertet, wobei das Anleger-Sentiment auf positiv zeigt.