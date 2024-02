Tellusgruppen AB Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Aktie von Tellusn zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,22 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,6 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von -22,44 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,63 SEK, was einem Abstand von -15,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tellusn beträgt der 7-Tage-RSI 59,38 Punkte, was auf eine "Neutral" Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,63 Punkten, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Tellusn in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Tellusn haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikanten positiven oder negativen Trends in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Anzahl der Beiträge hat ebenfalls keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Tellusn daher in allen analysierten Punkten mit "Neutral" bewertet.