Tellusgruppen AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Tellusn-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 7,08 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,1 SEK liegt, was einer Abweichung von -13,84 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 6,5 SEK unter dem letzten Schlusskurs (-6,15 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls negativ, da in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien überwiegend neutral oder sogar negativ über die Tellusn-Aktie gesprochen wurde. In den letzten beiden Wochen zeigte das Stimmungsbarometer an zwei Tagen rote Signale, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt eine neutrale Bewertung der Aktie wider. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren mittelmäßig aktiv, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird die Aktie von Tellusn bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

Abschließend ergibt auch der Relative Strength-Index eine neutrale Empfehlung für die Tellusn-Aktie. Der RSI7 beträgt 40 und der RSI25 liegt bei 62,5, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, das Stimmungsbild unter Investoren und der Relative Strength-Index allesamt eine negative oder neutrale Einschätzung für die Tellusn-Aktie zeigen.