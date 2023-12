Tellusgruppen AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Tellusn derzeit -7,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -18,19 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tellusn liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,5, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie von Tellusn veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich vor allem auf die negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment.