Tellusgruppen AB Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Tellusn-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,1 SEK lag, was einen Unterschied von -13,48 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,05 SEK bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,47 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,1 SEK unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen deutlich wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tellusn-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index eine eher negative Einschätzung der Tellusn-Aktie.