Tellusgruppen AB Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Tellusn befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer "Schlecht"-Position. Der GD200 liegt bei 7,2 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6 SEK liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 6,61 SEK, was einer Abweichung von -9,23 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Tellusn-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tellusn liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Tellusn in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".