Tellusgruppen AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Tellusn wurden über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer neutralen Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Tellusn gesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell ist die Tellusn mit einem RSI-Wert von 29,41 überverkauft, was als gutes Signal eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält der RSI somit die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Tellusn derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,5 SEK, während der Kurs der Aktie bei 6,85 SEK liegt, was einer Abweichung von -8,67 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,59 SEK, was einer Abweichung von +3,95 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Einstufung als "Neutral".

In Zusammenfassung ergibt sich also für die Aktie von Tellusn eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.