Tellurian Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Tellurian, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion", notiert aktuell (Stand 08:57 Uhr) mit 0.65 USD deutlich im Plus (+1.85 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSEAmerican.

Die Aussichten für Tellurian haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tellurian erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -69,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 98,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -167,36 Prozent im Branchenvergleich für Tellurian bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 98,27 Prozent im letzten Jahr. Tellurian lag 167,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Tellurian weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 19,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 19,44 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Für die Tellurian sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tellurian vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Tellurian. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 669,23 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 0,65 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".