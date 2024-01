Tellurian Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Tellurian weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 28,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 28 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Aktie von Tellurian insgesamt mit einer Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Für die Aktie liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,66 USD eine erwartete Kursentwicklung von 657,58 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tellurian zeigt mit einem Niveau von 77,78 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Tellurian ist insgesamt positiv. Allerdings haben in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Tellurian, basierend auf Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, dem RSI und der Anleger-Stimmung.