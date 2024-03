Tellurian Aktie: Finger Weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tellurian liegt der RSI7 aktuell bei 87,76 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine klare Über- oder Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Tellurian wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der charttechnischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,55 USD 42,71 Prozent unter dem GD200 (0,96 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 beträgt 0,68 USD, was einen Abstand von -19,12 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Die Dividendenrendite von Tellurian liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,84 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die technische und soziale Analyse, dass Tellurian derzeit mit verschiedenen negativen Signalen konfrontiert ist und entsprechend bewertet wird.