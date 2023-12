Telling Telecommunication Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Telling Telecommunication liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um -5,74 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Differenz von mehr als 19 Prozent. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,48 Prozent, wobei Telling Telecommunication mit 25,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Telling Telecommunication liegt der RSI7 aktuell bei 62,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,02, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Telling Telecommunication eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Telling Telecommunication mit 0,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Dadurch wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.