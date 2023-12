Telling Telecommunication Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Telekommunikationsfirma Telling Telecommunication weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,29 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % für "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende jedoch neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Telling Telecommunication lässt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für Telling Telecommunication wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Telling Telecommunication mit einer Rendite von 20,51 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.