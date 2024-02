Telling Telecommunication Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Telling Telecommunication wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 1,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Telling Telecommunication-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Telling Telecommunication weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Telling Telecommunication eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Telling Telecommunication mit -30,88 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist die Rendite von Telling Telecommunication mit -17,2 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Telling Telecommunication eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Telling Telecommunication von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Telling Telecommunication beträgt derzeit 0,33 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,3 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenausschüttung als "Neutral" eingestuft.