Telling Telecommunication Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Telling Telecommunication verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,72 Prozent, was 0,17 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" (-15,55 Prozent) liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -10,83 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Telling Telecommunication aktuell 4,9 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telling Telecommunication liegt mit einem Wert von 79,59 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Telling Telecommunication mit 8,98 CNH aktuell um +5,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -2,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um Telling Telecommunication zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Zudem konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Telling Telecommunication in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.