Tellhow Sci-Tech Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu beurteilen, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Tellhow Sci-tech wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tellhow Sci-tech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 61,31 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Tellhow Sci-tech auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Tellhow Sci-tech. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tellhow Sci-tech bei 77, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Tellhow Sci-tech daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität rund um Tellhow Sci-tech im Internet ergab ebenfalls ein positives Bild. Die Aktivität der Beiträge und die Rate der Stimmungsänderung führten zu einer insgesamt positiven Bewertung, was darauf hindeutet, dass die langfristige Stimmungslage als "Gut" einzustufen ist.