Tellhow Sci-Tech Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Tellhow Sci-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,85 Prozent erzielt, was 2,6 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Industrie-Sektor (-0,75 Prozent) liegt. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,08 Prozent, wobei Tellhow Sci-tech aktuell um 2,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Tellhow Sci-tech liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Tellhow Sci-tech interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tellhow Sci-tech liegt bei 77,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.