Tellhow Sci-Tech Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der Tellhow Sci-tech liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage erweitert, liegt bei 44, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In den sozialen Medien wurde Tellhow Sci-tech in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Netz rund um Tellhow Sci-tech war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Tellhow Sci-tech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 3,43 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Performance sogar um 4,13 Prozent darunter. Daher erhält Tellhow Sci-tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.