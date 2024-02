Telkonet Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Telkonet-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 46,39 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Telkonet-Aktie von 0,0102 USD derzeit 2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +2 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Telkonet neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Meinungsmarkt.