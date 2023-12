Telkonet Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Telkonet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,006 USD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -40 Prozent darunter, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Telkonet-Aktie im Durchschnitt liegt. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Telkonet ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telkonet-Aktie liegt bei 45,82, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 50,29, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysemethoden zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Telkonet-Aktie.