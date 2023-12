Telkonet Aktie: Keine Panik!

Die Telkonet-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal erhalten. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 0,02 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,00546 USD lag, was einem Abstand von -72,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,01 USD und einer Differenz von -45,4 Prozent schlecht ab. Demnach lautet der Gesamtbefund "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Telkonet-Aktie zeigt einen Wert von 46,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich also auch für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die langfristige Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Telkonet-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Telkonet diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.