Telkonet Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Telkonet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,01 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,0076 USD um -24 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit 0,01 USD einen unter dem letzten Schlusskurs liegenden Wert auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Telkonet-Aktie liegt bei 38,89 und zeigt somit eine neutrale Situation an, die weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 44 anzeigt. Insgesamt wird die Telkonet-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstufungen. Die Anleger zeigten verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Telkonet und werden daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in Bezug auf die Tendenz zu positiven oder negativen Themen, noch in der Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es signifikante Unterschiede. Daher wird Telkonet in diesen Kategorien mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Telkonet-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und dem Anleger-Sentiment.