Telkom SOC Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Telkom Soc wurde der 7-Tage-RSI auf 37,14 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 36,89, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telkom Soc mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,68 Prozent für die Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Daher erhält die Dividendenpolitik von Telkom Soc eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telkom Soc beträgt 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29 zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Telkom Soc ist insgesamt besonders negativ. Die jüngsten Diskussionen zeigen, dass hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Demnach ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.