Telkom SOC Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Telkom Soc-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 30,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,45, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Telkom Soc-Aktie ist überwiegend positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. Für Telkom Soc wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Telkom Soc-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt verschiedene Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1,35 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Bewertung von "Gut" aufgrund des über dem Durchschnitt liegenden Schlusskurses von 1,21 EUR.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Telkom Soc-Aktie basierend auf den unterschiedlichen Analysemethoden.