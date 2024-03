Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Indonesia Tbk.":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Telkom Indonesia Persero Pt haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Laut einer Analyse erhalten sie eine "Gut"-Bewertung aufgrund der positiven Entwicklung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telkom Indonesia Persero Pt derzeit leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist jedoch ein sich täglich ändernder Wert, der von verschiedenen Faktoren abhängt, und sollte daher mit Vorsicht betrachtet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit weder überbewertet noch unterbewertet ist.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf, das 58 Prozent niedriger ist als bei ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.