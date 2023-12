Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekomunikasi Indonesia Tbk.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen überverkauften Zustand an, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,54 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Werten der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als "günstig" und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite der Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie liegt derzeit bei 4,77 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen positiv verändert. Positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien und eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie führt.