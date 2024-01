Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um Telkom Indonesia Persero Pt überwiegend positiv ist. Die Anleger äußerten in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen, und auch die angesprochenen Themen waren mehrheitlich positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie entsprechend bewertet ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,22 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,22 EUR) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,21 EUR, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also für den RSI die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt eine Dividendenrendite von 4,77 %, was 0,89 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT-Analyse.

Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...