Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Wann tut sich was?

Die Dividendenrendite von Telkom Indonesia Persero Pt beträgt derzeit 4,77 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 % für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telkom Indonesia Persero Pt beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den letzten beiden Wochen wurden die sozialen Medien überwiegend positiv über Telkom Indonesia Persero Pt bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telkom Indonesia Persero Pt liegt mit 18,54 unter dem Branchendurchschnitt von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie preisgünstig ist und daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.