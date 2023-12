Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekomunikasi Indonesia Tbk.":

Die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,222 EUR, was einem Anstieg um 0,91 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 0,21 EUR liegt und somit 5,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 4,77 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 % liegt. Dadurch wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,54, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als "Neutral" und auf 25-Tage-Basis als "Gut" bewertet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf langfristiger Basis überverkauft ist, während sie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt werden die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktien anhand der verschiedenen Analysen mit einer insgesamt positiven Bewertung eingestuft.