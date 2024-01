Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Telkom Indonesia Persero Pt derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,22 EUR) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,21 EUR, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert, was insgesamt zu der Bewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Telkom Indonesia Persero Pt zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über den Titel vorherrschen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ist die Aktie somit aus Anlegersicht als "Gut" einzustufen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telkom Indonesia Persero Pt liegt bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 34,12) unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten somit darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI-Wert der Telkom Indonesia Persero Pt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.