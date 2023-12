Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Telkom Indonesia Persero Pt von uns eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Telkom Indonesia Persero Pt beträgt derzeit 4,77 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Gesamtbewertung basierend auf unserer Analyse ergibt daher eine positive Einschätzung für die Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt.

