Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie: Abwarten

Die Telkom Indonesia Persero Pt wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,54 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält sie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Telkom Indonesia Persero Pt war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Telkom Indonesia Persero Pt eine "Gut"-Einschätzung für Anleger.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,22 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,21 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,21 EUR, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien können die Marktsituation beeinflussen. Bei Telkom Indonesia Persero Pt wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.