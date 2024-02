Telkom Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg. Zusätzlich wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Telkom Soc diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

Bezogen auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Bewertungsmaß herangezogen. Mit einem KGV-Wert von 6,55 liegt Telkom Soc unter dem Branchendurchschnitt von 36 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Telkom Soc-Aktie liegt derzeit bei 65 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI-Wert von 60 ermittelt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Telkom Soc-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage der Anleger, fundamentale Kriterien und der Relative Strength Index allesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Telkom Soc-Aktie führen.