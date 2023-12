Telkom Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für die Telkom Soc einen Wert von 46,43, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch die Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt mit einem Wert von 47 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einschätzung.

Bei der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt für die Telkom Soc-Aktie bei 1,38 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,18 EUR liegt. Daher erhält Telkom Soc eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,14 EUR, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich für die Telkom Soc-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei berücksichtigt. Bei Telkom Soc ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Telkom Soc war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei auch eine neutrale Phase zu verzeichnen war. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Telkom Soc-Aktie.