Telkom Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Telkom Soc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,33 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,44 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,27 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,26 EUR über dem letzten Schlusskurs (+14,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Telkom Soc-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Telkom Soc liegt bei 26,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 39,74 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde über Telkom Soc. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.