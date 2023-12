Telkom Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Telkom Soc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Telkom Soc weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für Telkom Soc.

Das Sentiment und der Buzz um die Telkom Soc-Aktie können auch über einen längeren Zeitraum mithilfe der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Telkom Soc in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Telkom Soc aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Telkom Soc aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Telkom Soc eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.