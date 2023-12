Telkom Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Telkom Soc können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 39,39 Punkten und der RSI25 bei 40,2, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telkom Soc mit 6,55 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen (29,02) in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.