Telkom Aktie: Kaum zu glauben!

Die Telkom Soc hat einen Kurs von 1,34 EUR, was der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +3,88 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent in der Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Telkom Soc-Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz um Telkom Soc können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Telkom Soc in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Telkom Soc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie ausgewertet wurden. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.