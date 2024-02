Telkom Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Telkom Soc beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" mit einem durchschnittlichen KGV von 36 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Telkom Soc mit 0 Prozent 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unrentabel bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Telkom Soc mit 1,29 EUR derzeit -3,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird auch verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telkom Soc beträgt 61,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Telkom Soc in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.