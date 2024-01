Telkom Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Dividendenpolitik von Telkom Soc wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,65 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Telkom Soc liegt bei 30,77, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Telkom Soc ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Telkom Soc mit 6,55 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33,94, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die fundamentale Analyse als "Gut" eingestuft.