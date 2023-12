Telkom Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Dividendenrendite der Telkom Soc-Aktie beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was 5,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit abgeleitet und ist in der Finanzmarkttechnischen Analyse weit verbreitet. Die Telkom Soc-Aktie wird anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI bewertet, der aktuell bei 37,14 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI beträgt 36,89 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt negative Stimmung bezüglich Telkom Soc. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Telkom Soc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 EUR liegt (eine Abweichung von -1,46 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,16 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+16,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Telkom Soc-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite, eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und die Anleger-Stimmung, sowie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.