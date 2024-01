Telix Pharmaceuticals Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung am Markt für Telix-Aktien ist laut Analysten und sozialen Medien überwiegend negativ. Die Nutzer haben in letzter Zeit hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch die Stimmung hat sich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher aus Sicht der Stimmung und Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Telix-Aktienkurses in den letzten 200 Handelstagen bei 10,2 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,08 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,4 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Telix-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Telix daher in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.