Telix Pharmaceuticals Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse von Telix zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgender Indikatoren derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,64 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 11,2 AUD liegt. Auf dieser Basis erhält Telix eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,16 AUD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält Telix auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Telix auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Telix wird als insgesamt positiv bewertet, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Telix liegt bei 69,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 55,06 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für Telix.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Telix in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält Telix insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.