Telix Pharmaceuticals Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen drehte sich die Gesprächsstimmung der Anleger jedoch verstärkt um positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Telix. Als Ergebnis dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, und es wird hier der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Zunächst betrachten wir den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Telix-Aktie, der aktuell bei 10,27 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,17 AUD liegt damit deutlich darunter, was eine Abweichung von -10,71 Prozent im Vergleich bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Telix eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,49 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Telix-Aktie. Insgesamt wird Telix auf Basis trendfolgender Indikatoren somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telix-Aktie liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,34, was darauf hindeutet, dass Telix weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Telix.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Telix konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Telix daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.