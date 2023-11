Telia Lietuva AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Telia Lietuva wurde von Analysten anhand von harten und weichen Faktoren bewertet. Die Untersuchung von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien ergab eine neutrale Einschätzung. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führte.

Die technische Analyse, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf betrachtet, zeigt, dass Telia Lietuva derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 18,75 als überverkauft gilt. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 40, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder beeinflussen. In Bezug auf Telia Lietuva wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Telia Lietuva derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Wert verläuft um -8,74 Prozent über dem GD200 und um +3,73 Prozent über dem GD50, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung und die technischen Indikatoren auf eine neutrale Einschätzung der Telia Lietuva-Aktien hindeuten.